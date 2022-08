EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Montagnachmittag fester

Die EON SE-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 9,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 9,16 EUR. Bei 8,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.029.359 EON SE-Aktien.

Bei 12,54 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 28,06 Prozent niedriger. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 16,95 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,18 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 11.05.2022. Das EPS lag bei 0,32 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 60,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.402,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29.507,00 EUR ausgewiesen.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 09.08.2023 werfen.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,887 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images