EON SE Aktie News: EON SE legt am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 12,21 EUR zu.

Das Papier von EON SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,21 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,19 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.442.155 Aktien.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,36 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 17,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,553 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,81 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 15.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 22,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

