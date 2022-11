EON SE Aktie News: EON SE schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Um 04:22 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 8,72 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 8,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,57 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.745.810 Stück.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 30,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 7,28 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 19,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,60 EUR aus.

Am 10.08.2022 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.338,00 EUR – ein Plus von 59,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 14.638,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte EON SE am 09.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte EON SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,929 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

