EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 9,04 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 9,07 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 962.112 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,90 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,72 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 17,21 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,18 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 11.05.2022. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,31 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 29.507,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.402,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 60,35 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 08.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,887 EUR je Aktie belaufen.

