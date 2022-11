EON SE Aktie News: EON SE fällt am Mittag

Die EON SE-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 8,53 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 8,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.670.529 Stück.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 13.10.2022. Mit einem Kursverlust von 17,17 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.08.2022. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 23.338,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.638,00 EUR umgesetzt.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 13.03.2024 werfen.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,929 EUR je Aktie.

