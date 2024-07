EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Donnerstagmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 12,35 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 12,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 12,35 EUR. Bei 12,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 619.713 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,15 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 15,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,554 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,29 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 15.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR – eine Minderung von 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

