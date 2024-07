EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 12,52 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 12,52 EUR. Bei 12,56 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.572.790 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,67 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 16,66 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,554 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,29 EUR angegeben.

EON SE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,50 Prozent zurück. Hier wurden 22,64 Mrd. EUR gegenüber 33,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. EON SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,13 EUR im Jahr 2024 aus.

