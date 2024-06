EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 12,43 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 12,43 EUR. Bei 12,48 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,31 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.758.294 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 7,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,552 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,29 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 15.05.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

