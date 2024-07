EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag in Grün

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 12,52 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 12,52 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.221 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 7,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 16,69 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,554 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,29 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,50 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. EON SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

