EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Nachmittag ins Plus

Die EON SE-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 9,38 EUR. Bei 9,40 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,23 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.677.374 Aktien.

Bei einem Wert von 12,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2022). Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 25,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,72 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,59 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,18 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 10.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.638,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.338,00 EUR ausgewiesen.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,905 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

