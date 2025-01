EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag behauptet

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Bei der EON SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 10,55 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 10,55 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 10,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 10,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 339.038 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,82 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 31,00 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 0,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,21 EUR je EON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.11.2024. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,73 Prozent auf 16,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

