EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Um 13.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 9,37 EUR ab. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 9,37 EUR ein. Bei 9,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.578.670 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 25,29 Prozent zulegen. Am 02.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,36 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,15 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,21 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 11.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29.507,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 60,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.402,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 10.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 09.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,884 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

