EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Dienstagvormittag

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 12,38 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.206 EON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,48 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 10,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,81 EUR für die EON SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 15.05.2024. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 22,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Positive Bewertungsänderung: Bernstein Research stuft EON SE-Aktie auf Outperform hoch

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht