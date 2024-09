Aktienkurs aktuell

EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag gesucht

13.09.24 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 13,55 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 13,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 13,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.738.586 EON SE-Aktien. Am 13.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 0,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,74 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie Zuversicht in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Kursplus DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

