EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 12,33 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,33 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 12,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.883 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,48 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 8,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 15,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,553 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,81 EUR an.

EON SE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,44 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 22,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,13 EUR je Aktie.

