EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag in Grün

Das Papier von EON SE legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 8,81 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 8,87 EUR. Bei 8,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 341.064 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,75 Prozent. Bei einem Wert von 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 21,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,11 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 10.08.2022 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 23.338,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.047,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,925 EUR je Aktie belaufen.

