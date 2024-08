EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Freitagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 12,08 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 12,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 12,09 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,00 EUR. Zuletzt wechselten 516.041 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 11,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,552 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,74 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 14.08.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,82 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,12 EUR fest.

