EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 12,47 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 12,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,46 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.819.844 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 8,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 16,33 Prozent sinken.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,552 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,29 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,54 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

