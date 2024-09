EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Vormittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 13,78 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,78 EUR zu. Bei 13,79 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,71 EUR. Bisher wurden heute 115.899 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 17.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,79 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,79 EUR.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,12 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

