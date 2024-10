EON SE Aktie News: EON SE am Mittag verlustreich

Kurs der EON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 12,99 EUR.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 12,99 EUR nach. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 12,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 617.529 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR an. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 6,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,14 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,79 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,82 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2024 aus.

