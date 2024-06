EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Mittwochmittag

EON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 12,38 EUR abwärts.

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 12,38 EUR abwärts. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 12,37 EUR. Bei 12,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.536.864 EON SE-Aktien.

Bei 13,48 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,72 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,552 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,29 EUR an.

EON SE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Aktie aus.

