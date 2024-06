EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 12,48 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 12,48 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,62 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,53 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.289.750 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,48 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 7,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,552 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 15.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie eingenommen. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

