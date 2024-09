EON SE Aktie News: EON SE gibt am Nachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 13,13 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,0 Prozent auf 13,13 EUR. Bei 13,12 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.857.739 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,26 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 25,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,79 EUR.

Am 14.08.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16,88 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2024 aus.

