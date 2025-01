EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 11,10 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,10 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 596.821 EON SE-Aktien.

Am 17.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 5,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,04 EUR.

Am 14.11.2024 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet EON SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Aktienempfehlung EON SE-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert zum Start des Montagshandels