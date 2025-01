EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag billiger

Kurs der EON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 11,03 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 11,03 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,00 EUR nach. Bei 11,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.959 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit einem Kursverlust von 5,39 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,550 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,04 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.11.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,73 Prozent auf 16,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 26.02.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 18.03.2026 dürfte EON SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

