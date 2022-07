EON SE Aktie News: EON SE büßt am Nachmittag ein

Die Aktie notierte um 21.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 8,13 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 8,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,46 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.973.059 Stück gehandelt.

Bei 12,54 EUR markierte der Titel am 03.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 35,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,72 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,37 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,18 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 11.05.2022. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,31 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 60,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.402,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29.507,00 EUR ausgewiesen.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von EON SE.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2022 0,888 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie freundlich: E.ON will Glasfaser-Ausbau in Deutschland beschleunigen

Juni 2022: So schätzen Experten die EON SE-Aktie ein

E.ON-Aktie gibt nach: E.ON hält sich Möglichkeit von Preiserhöhungen für Gaskunden offen

Bildquellen: E.ON