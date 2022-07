EON SE Aktie News: EON SE schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 21.07.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,48 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 177.266 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,53 Prozent wieder erreichen. Bei 7,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 9,69 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,18 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 29.507,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.402,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 60,35 Prozent gesteigert.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 10.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,888 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images