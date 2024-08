EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von EON SE

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,37 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 12,37 EUR abwärts. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,34 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,37 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 30.972 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,98 Prozent. Bei einem Wert von 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Mit Abgaben von 15,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,552 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 14,74 EUR.

EON SE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 16,88 Mrd. EUR, gegenüber 18,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,27 Prozent präsentiert.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter