EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,98 EUR ab.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 10,98 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 10,97 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,07 EUR. Zuletzt wechselten 708.080 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR an. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 25,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 5,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.03.2026 dürfte EON SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

