EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagvormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 12,38 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,1 Prozent auf 12,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 12,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.898 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 8,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (10,43 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 15,75 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,74 EUR.

EON SE veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von EON SE.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX aktuell: DAX nachmittags mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone