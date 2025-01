EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 10,89 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 10,89 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,96 EUR. Bei 10,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.978.753 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 26,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,13 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,89 EUR.

EON SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

