EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Montagvormittag

So entwickelt sich EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 13,32 EUR.

Die EON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 13,32 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,33 EUR. Bei 13,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.720 Stück gehandelt.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,79 EUR.

EON SE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,82 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,88 Mrd. EUR.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX fällt letztendlich

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

DAX aktuell: So performt der DAX aktuell