EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 13,40 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 13,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 13,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 476.512 EON SE-Aktien.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 3,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Abschläge von 22,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,550 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,79 EUR an.

Am 14.08.2024 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,82 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,88 Mrd. EUR.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Am 05.11.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,11 EUR je Aktie.

