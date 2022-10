EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Kursplus

Die EON SE-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 8,20 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,29 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 8,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 999.668 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 34,60 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 12,69 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 11,70 EUR.

Am 10.08.2022 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.338,00 EUR – ein Plus von 59,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 14.638,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von EON SE wird am 09.11.2022 gerechnet. EON SE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,875 EUR in den Büchern stehen haben wird.

