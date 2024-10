EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von EON SE

EON SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 12,77 EUR.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 12,77 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 12,74 EUR. Bei 12,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 79.508 Aktien.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 7,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,01 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,79 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Am 05.11.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

