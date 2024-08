EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 12,59 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 12,59 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 12,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,57 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.004 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,07 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,552 EUR je EON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,74 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. EON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

