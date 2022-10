EON SE Aktie News: EON SE wird am Nachmittag ausgebremst

Um 04:22 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 8,27 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 8,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.578.774 EON SE-Aktien.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,06 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 13,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,70 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 10.08.2022 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 23.338,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.638,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2022 0,930 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

