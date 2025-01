EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 11,00 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 11,00 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,13 EUR an. Mit einem Wert von 10,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.860.308 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 13,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 25,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Abschläge von 5,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,89 EUR an.

Am 14.11.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

