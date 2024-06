EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 12,32 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 12,32 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 12,27 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.376.820 EON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,554 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,29 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 15.05.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

