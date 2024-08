EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 12,72 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 457.043 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 17,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,552 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,74 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 14.08.2024 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,88 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 18,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Am 05.11.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

