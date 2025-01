EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Mittwochmittag zu

EON SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 11,16 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 11,16 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.236.313 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 19,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,45 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,551 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,89 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.11.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte EON SE am 26.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.03.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,11 EUR je Aktie.

