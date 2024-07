EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Montagvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 12,91 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 12,91 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 12,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 88.570 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,38 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 19,21 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,553 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,29 EUR an.

Am 15.05.2024 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber -0,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,50 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EON SE.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,13 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus

DAX aktuell: DAX liegt am Nachmittag im Minus