EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 12,83 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 12,83 EUR abwärts. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 12,82 EUR. Bei 12,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.036 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 4,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 22,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,552 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,74 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

