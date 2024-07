EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Vormittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 12,97 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,97 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,98 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.400 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 13,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 10,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 22,64 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

