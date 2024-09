EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von EON SE

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 13,36 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 13,36 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 13,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.525.682 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,44 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 28,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,79 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.08.2024 vor. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. EON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

