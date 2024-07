EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 12,99 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 12,99 EUR zu. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 13,00 EUR. Bei 13,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 87.773 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 3,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 19,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,553 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,29 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 15.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je EON SE-Aktie.

