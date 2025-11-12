EQS-Adhoc: Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12 Mio. Euro – Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert

EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges

Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12 Mio. Euro – Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert



Mittel dienen der Umsetzung des aktuellen Auftragsbestands und Finanzierung der Gesellschaft bis zum Break Even 2026 Wer­bung Wer­bung Hamburg, 12. November 2025 – Der Vorstand der Enapter AG (ISIN DE000A255G02) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Kapitalmaßnahmen mit einem Bruttoerlös von insgesamt 12 Mio. Euro durchzuführen. Die Transaktion besteht aus der Begebung einer unbesicherten, nachrangigen Nullkupon- Wandelanleihe mit Wandlungspflicht im Volumen von rd. 9,6 Mio. Euro. Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihe beträgt EUR 1,58 pro Aktie. Zudem wurde eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Altaktionäre mit einem Emissionsvolumen von 2,4 Mio. Euro beschlossen. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in Form eines mittelbaren Bezugsrechts eingeräumt. Es werden rd. 1,5 Mio. neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,58 pro Aktie ausgegeben. Wer­bung Wer­bung Die zwei institutionellen Investoren Svelland Global Trading Master Fund Limited, über Mirabella Financial Services LLP Limited, und CVI Investments, Inc. haben sich vertraglich verpflichtet, in Summe das gesamte Transaktionsvolumen von 12 Mio. Euro zu zeichnen, abzüglich des Erlöses aus dem Bezugsangebot. Des Weiteren wurde mit den beiden Investoren ein Lock-Up von sechs Monaten für ihre bereits derzeit gehaltenen und im Rahmen der Transaktion erworbenen Aktien und Wandelschuldverschreibungen vereinbart. Der erwartete Bruttogesamterlös von 12 Mio. Euro wird zur Stärkung der Liquiditätsposition des Unternehmens und zur Umsetzung des Geschäftsplans sowie des Auftragsbestands verwendet. Das Management hält diese Finanzierung für ausreichend, um die angestrebte operative Gewinnschwelle (Break Even) im Geschäftsjahr 2026 zu erreichen. Veröffentlicht von



Gerrit Kaufhold

Vorstand



Erläuterungsteil Die Transaktion kombiniert eine Emission von Stakeholder Equity Participation Securities („STEPs“) im Volumen von 9,6 Millionen Euro in Form einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit Nullkupon mit einer Eigenkapitalkomponente in Höhe von 2,4 Millionen Euro durch eine Bezugsrechtsemission. Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: „Wir freuen uns sehr über den deutlichen Vertrauensbeweis unserer langjährigen Shareholder. Die zusätzliche Liquidität sichert nicht nur die finanzielle Schlagkraft zur Umsetzung unseres Geschäftsplans, sondern unterstreicht auch das Vertrauen in die Führungsrolle von Enapter im Bereich der AEM-Technologie. Wir sind auf unserer Mission, grünen Wasserstoff durch modulare und patentgeschützte AEM-Elektrolysetechnologie erschwinglich und skalierbar zu machen, damit einen entscheidenden Schritt weiter.“ Tor Svelland, CEO von Svelland Capital: „Enapter ist nicht nur einer der Pioniere in der AEM-Technologie, sondern auch der klare Marktführer. Wir freuen uns sehr, das industrielle Wachstum des Unternehmens und seinen Beitrag zur globalen Umstellung auf grünen Wasserstoff weiterhin zu unterstützen.“ Gerrit Kaufhold, CFO der Enapter AG, kommentierte: „Wir freuen uns, nicht nur im Bereich der AEM-Elektrolyse, sondern auch auf den Kapitalmärkten innovativ zu sein. Mit unseren neu eingeführten Stakeholder Equity Participation Securities (STEPs) treten wir in eine neue Ära flexibler, aktienähnlicher Finanzierungen ein, die alle Stakeholder auf eine Linie bringt und eine echte Win-Win-Situation für Enapter und seine Investoren schafft.“ Über Enapter Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure – innovative Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China. Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02. Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter



