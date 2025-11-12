DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.004 +0,2%Euro1,1577 -0,1%Öl65,01 -0,2%Gold4.129 +0,1%
EQS-Adhoc: Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12 Mio. Euro – Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert

12.11.25 01:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Enapter
1,58 EUR -0,01 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges
Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12 Mio. Euro – Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert

12.11.2025 / 01:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12 Mio. Euro – Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert

  • Transaktion setzt sich zusammen aus einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit Nullkupon sowie einer Barkapitalerhöhung mit (mittelbarem) Bezugsrecht
  • Mittel dienen der Umsetzung des aktuellen Auftragsbestands und Finanzierung der Gesellschaft bis zum Break Even 2026
Hamburg, 12. November 2025 – Der Vorstand der Enapter AG (ISIN DE000A255G02) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Kapitalmaßnahmen mit einem Bruttoerlös von insgesamt 12 Mio. Euro durchzuführen.

Die Transaktion besteht aus der Begebung einer unbesicherten, nachrangigen Nullkupon- Wandelanleihe mit Wandlungspflicht im Volumen von rd. 9,6 Mio. Euro. Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihe beträgt EUR 1,58 pro Aktie.

Zudem wurde eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Altaktionäre mit einem Emissionsvolumen von 2,4 Mio. Euro beschlossen. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in Form eines mittelbaren Bezugsrechts eingeräumt. Es werden rd. 1,5 Mio. neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,58 pro Aktie ausgegeben.

Die zwei institutionellen Investoren Svelland Global Trading Master Fund Limited, über Mirabella Financial Services LLP Limited, und CVI Investments, Inc.  haben sich vertraglich verpflichtet, in Summe das gesamte Transaktionsvolumen von 12 Mio. Euro zu zeichnen, abzüglich des Erlöses aus dem Bezugsangebot. Des Weiteren wurde mit den beiden Investoren ein Lock-Up von sechs Monaten für ihre bereits derzeit gehaltenen und im Rahmen der Transaktion erworbenen Aktien und Wandelschuldverschreibungen vereinbart.

Der erwartete Bruttogesamterlös von 12 Mio. Euro wird zur Stärkung der Liquiditätsposition des Unternehmens und zur Umsetzung des Geschäftsplans sowie des Auftragsbestands verwendet. Das Management hält diese Finanzierung für ausreichend, um die angestrebte operative Gewinnschwelle (Break Even) im Geschäftsjahr 2026 zu erreichen.

Veröffentlicht von

Gerrit Kaufhold
Vorstand

 



Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Erläuterungsteil

Die Transaktion kombiniert eine Emission von Stakeholder Equity Participation Securities („STEPs“) im Volumen von 9,6 Millionen Euro in Form einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit Nullkupon mit einer Eigenkapitalkomponente in Höhe von 2,4 Millionen Euro durch eine Bezugsrechtsemission.

Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: „Wir freuen uns sehr über den deutlichen Vertrauensbeweis unserer langjährigen Shareholder. Die zusätzliche Liquidität sichert nicht nur die finanzielle Schlagkraft zur Umsetzung unseres Geschäftsplans, sondern unterstreicht auch das Vertrauen in die Führungsrolle von Enapter im Bereich der AEM-Technologie. Wir sind auf unserer Mission, grünen Wasserstoff durch modulare und patentgeschützte AEM-Elektrolysetechnologie erschwinglich und skalierbar zu machen, damit einen entscheidenden Schritt weiter.“

Tor Svelland, CEO von Svelland Capital: „Enapter ist nicht nur einer der Pioniere in der AEM-Technologie, sondern auch der klare Marktführer. Wir freuen uns sehr, das industrielle Wachstum des Unternehmens und seinen Beitrag zur globalen Umstellung auf grünen Wasserstoff weiterhin zu unterstützen.“

Gerrit Kaufhold, CFO der Enapter AG, kommentierte: „Wir freuen uns, nicht nur im Bereich der AEM-Elektrolyse, sondern auch auf den Kapitalmärkten innovativ zu sein. Mit unseren neu eingeführten Stakeholder Equity Participation Securities (STEPs) treten wir in eine neue Ära flexibler, aktienähnlicher Finanzierungen ein, die alle Stakeholder auf eine Linie bringt und eine echte Win-Win-Situation für Enapter und seine Investoren schafft.“

Über Enapter

Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure – innovative Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:
Website: https://www.enapter.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:
Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de

12.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Enapter AG
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@enapterag.de
Internet: www.enapterag.de
ISIN: DE000A255G02
WKN: A255G0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2228044

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2228044  12.11.2025 CET/CEST

