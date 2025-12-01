DAX24.980 -1,1%Est506.112 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 -4,9%Nas22.642 -1,1%Bitcoin55.570 -2,8%Euro1,1808 +0,1%Öl71,97 +0,4%Gold5.211 +2,1%
EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Kursaussetzung

23.02.26 17:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
fox e-mobility AG Nach Kapitalherabsetzung
0,88 EUR 0,08 EUR 10,00%
Charts|News|Analysen

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
fox e-mobility AG: Kursaussetzung

23.02.2026 / 17:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat heute entschieden, den Kurs der Aktien der fox e-mobility AG (ISIN: DE000A40ZV71) auszusetzen, da der testierte Jahresfinanzbericht samt Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 nicht innerhalb der Frist bzw. Nachfrist entsprechend den Börsenregeln für den Freiverkehr veröffentlicht wurde. Entsprechend wurde auch der Kurs an der Börse Hamburg ausgesetzt.

Der Vorstand der Gesellschaft wird die Aufhebung der Suspendierung beantragen, sobald der testierte Jahresfinanzbericht samt Lagebericht veröffentlicht ist.

 

 

 

 

 

 



Ende der Insiderinformation
23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Tradegate BSX
EQS News ID: 2280254

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2280254  23.02.2026 CET/CEST

