EQS-Adhoc: Rath AG: Veränderungen im Vorstand

09.09.25 18:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rath AG
24,20 EUR 0,20 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen

EQS-Ad-hoc: Rath AG / Schlagwort(e): Personalie
Rath AG: Veränderungen im Vorstand

09.09.2025 / 18:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation am 9.9.2025: Veränderungen im Vorstand

Der Aufsichtsrat der RATH AG gibt bekannt, dass der Vorstandsvertrag von Herrn DI Ingo Gruber, derzeit COO, mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 ausläuft.

Herr DI Ingo Gruber war seit Oktober 2019 Mitglied des Vorstands und verantwortete über die letzten 6 Jahre hinweg den operativen Geschäftsbereich der Gesellschaft. Herr DI Ingo Gruber wird bis Ende des Jahres 2025 noch in seiner Funktion bleiben, der Aufsichtsrat dankt Herrn DI Ingo Gruber für seine langjährige, engagierte Tätigkeit und wünscht ihm für seinen bevorstehenden Ruhestand alles Gute.

In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde mit Beschluss vom 9. September 2025, Herr Dr. Christian Morawetz mit Wirkung zum 1. Jänner 2026 zum Vorstand für den Bereich Operations (COO) mit einer Vertragslaufzeit bis zum 31. Dezember 2028 bestellt.

Mit Herrn Dr. Christian Morawetz tritt eine erfahrene Führungskraft die Nachfolge an. Er bringt umfangreiche Erfahrung im operativen Management mit und war zuletzt in leitender Funktion bei Knorr-Bremse GmbH tätig.



Ende der Insiderinformation

09.09.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rath AG
Walfischgasse 14
1010 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 513 4427-0
Fax: +43 1 513 4428-87
Internet: www.rath-group.com
ISIN: AT0000767306
WKN: 878275
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2195006

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
2195006  09.09.2025 CET/CEST

