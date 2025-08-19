DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.577 +0,5%Euro1,1867 +0,8%Öl68,50 +1,5%Gold3.693 +0,4%
EQS-Adhoc: Wolftank Group AG informiert über Prognose für Umsatz und EBITDA 2025

16.09.25 22:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Akt
6,65 EUR -0,05 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen

EQS-Ad-hoc: Wolftank Group AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
Wolftank Group AG informiert über Prognose für Umsatz und EBITDA 2025

16.09.2025 / 22:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe einer Insiderinformation der Wolftank Group AG gemäss Art 17 Abs 1 Marktmissbrauchsverordnung    Innsbruck, 16. September 2025

Wolftank Group AG informiert über Prognose für Umsatz und EBITDA 2025

Die Wolftank Group AG veröffentlicht ihre Prognose für Umsatz und EBITDA für das Geschäftsjahr 2025. Diese liegt zumindest in Bezug auf das EBITDA deutlich unter den Erwartungen des Kapitalmarktes. Die Markterwartungen definiert Wolftank Group als den Durchschnitt (Mittelwert) der veröffentlichten Aktienresearch-Publikationen der letzten drei Monate („Konsens“). Zusätzlich zur Prognose veröffentlicht Wolftank vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2025.

Im ersten Halbjahr 2025 ging auf Basis der vorläufigen Zahlen der Umsatz gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 um 1,9% auf EUR 60,8 Mio. zurück (H1 2024: EUR 62,0 Mio.). Das vorläufige EBITDA lag bei EUR -2,6 Mio. gegenüber EUR 4,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des Ergebnisses ist insbesondere auf eine Rückstellung in Höhe von EUR 2,5 Mio. infolge einer erstinstanzlichen Entscheidung über eine Schadensersatzpflicht an einen Kunden, geringere Abrufe aus Rahmenverträgen, länger als erwartet dauernder wartungsbedingter Stillstand einer Recycling-Anlage sowie einen veränderten Projektmix zurückzuführen. 

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand einen konsolidierten Umsatz in der Spanne von EUR 121 Mio. bis EUR 123 Mio. (2024: EUR 121,5 Mio.), was unterhalb des aktuellen Konsens in Höhe von EUR 129,1 Mio. liegt. Für das EBITDA prognostiziert die Wolftank Group eine Spanne von EUR -1,0 Mio. bis EUR 0,5 Mio. Der aktuelle Konsens für das EBITDA liegt bei EUR 8,3 Mio. Bei Adjustierung der EBITDA-Prognose um den Einmaleffekt in Zusammenhang der erstinstanzlichen Entscheidung über eine Schadensersatzpflicht an einen Kunden ergibt sich eine Bandbreite für das erwartete bereinigte EBITDA von EUR 1,5 Mio. bis EUR 3,0 Mio. 

 

Über die Wolftank Group
Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Anbieter für Umweltsanierung und Betankungslösungen für erneuerbare Treibstoffe. Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zählen zum Angebot der Umweltdienstleistungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen – etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank Group AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

Kontakt:
Wolftank Group Investor Relations
Telefon: +43 512 345726
E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com

Disclaimer:
Diese Kommunikation enthält Aussagen, die die Zukunft betreffen und sich auf einen aktuellen Kenntnisstand, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung der Gesellschaft Wolftank Group AG über die Zukunft beziehen. Sämtliche Statements unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die eine auch wesentliche Abweichung von den direkt oder indirekt kommunizierten Aussagen oder Ergebnisse zur Folge haben können. Solche Statements sind durch den Gebrauch von Wörtern wie z.B. „erwarten“, „planen“, „rechnen“, „Zielsetzung“, „schätzen“, „davon ausgehen“ oder ähnliche zu erkennen. Folglich gelten Statements, die die Zukunft betreffen auch nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden. Eine Verpflichtung, Statements aus dieser Meldung in der Zukunft anzupassen oder zu berichtigen bzw. zu kontrollieren übernimmt die Gesellschaft nicht.

Ende der Insiderinformation

16.09.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wolftank Group AG
Leopoldstraße 2
6020 Innsbruck
Österreich
Telefon: +43 512 345726
E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com
Internet: www.wolftankgroup.com
ISIN: AT0000A25NJ6
WKN: A2PBHR
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID: 2198428

Weitere Handelsplätze: München Freiverkehr m:access Frankfurt Freiverkehr, XETRA
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2198428  16.09.2025 CET/CEST

